В Японии нашли украшение возрастом 23 тысячи лет

На юге Японии обнаружили украшение со следами красной краски, которому около 23 тысяч лет. Оно считается самой древней подобной находкой в стране, сообщила телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что археологи нашли украшение в ходе раскопок в пещере Сакитари-до в префектуре Окинава.

Предмет размером примерно один сантиметр находился в геологическом слое, возраст которого относится к периоду верхнего палеолита.

По словам руководителя Художественного музея Окинавы Данная Масаюки, находка свидетельствует о том, что в древний период на территории современной Японии существовало общество с богатой культурой, представители которого украшали себя цветными аксессуарами.