В Риме особняк с росписью Караваджо выставили на продажу почти за €500 млн

Особняк с росписью Караваджо (1571-1610) и фресками Гверчино (1591-1666) в центре Рима выставлен на продажу на аукционе. Как пишет в субботу газета La Repubblica, начальная цена назначена на уровне €471 млн и у государства есть право преимущественной покупки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этот особняк составлял часть некогда обширной виллы Людовизи. Она была возведена в первой половине XVII века и дала название всему кварталу поблизости улицы Венето и виллы Боргезе. Сам особняк был построен раньше как загородный домик, тогда на окраине, кардиналом - племянником и фаворитом Папы Римского Григория XV Людовико Людовизи (1595-1632). В годы работы в Риме на наиболее утонченных кардиналов Караваджо расписал свод в одном из залов тремя фигурами - Юпитера, Нептуна и Плутона, покровителей неба, моря и подземного царства.

Как пишет газета, со временем владение расширялось, а затем, в XIX веке, после смены нескольких хозяев было поделено и распродано по частям. Теперь вход в особняк ничем не примечателен и мало кто знает, какие сокровища там сохранились. La Repubblica отмечает, что недвижимость давно предполагалось выставить на продажу.