В России ученики избили сверстников и сняли нападение на телефон

В Свердловской области следователи начали проверку после публикации кадров расправы подростков над сверстниками, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Все происходит на территории школы, но ни охрана, ни учителя почему-то не заметили драки. Так что, остановить хулиганов было попросту некому. Другие ученики, которые наблюдали за происходящим и снимали все на камеры мобильных телефонов, даже не собирались вмешиваться. Они наоборот подбадривали садистов и наслаждались экзекуцией.

Следователи устанавливают личности нападавших и выясняют, куда в это время смотрели сотрудники школы. Также назначена экспертиза, которая определит степень тяжести вреда здоровью пострадавших, и тогда станет понятно по какой статье возбуждать дело.