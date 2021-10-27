В Европе заявили о необходимости ядерной энергетики в обозримом будущем
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Министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец заявил, что ядерная энергетика необходима странам Европейского союза, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он особо отметил условия энергетического кризиса в Европе и необходимость обеспечить энергонезависимость.

"Этот кризис - это последний сигнал о том, насколько важна "зелёная" трансформация <...> Если мы хотим достичь двух важных целей - климатической нейтральности и независимой Европы в сфере энергетики, это значит, нам нужно вкладывать все больше и больше государственных и частных денег в возобновляемые источники энергии и в новые технологии <...> К сожалению, возобновляемой энергии будет недостаточно, поэтому тут нужны новые технологии, особенно технологии в области атомной энергии", - заявил Вртовец.

Словения председательствует в Совете стран ЕС в 2021 году. До 25% электропотребления Словении обеспечивает АЭС "Кршко", построенная в 1975 году совместными усилиями Словении и Хорватии, которые, на тот момент, входили в состав Югославии. Соответственно, АЭС "Кршко" также обеспечивает до 15% энергопотребления Хорватии.