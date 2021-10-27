Ангела Меркель перестала быть канцлером Германии
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Ангеле Меркель вручили официальное уведомление об окончании полномочий на посту канцлера Германии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Документ передал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Теперь Меркель официально перестала занимать свой пост, став временно исполняющей обязанности канцлера - до того момента, пока не будет избран ее преемник.

Предполагается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента.

Лидер СДПГ Олаф Шольц планирует договориться о формировании коалиции до Рождества. На данный момент, до прихода к власти новой правящей коалиции, канцлерские полномочия остаются за Меркель.