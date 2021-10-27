США заверили КНДР в отсутствии враждебных намерений

Вашингтонская администрация дала понять Пхеньяну, что не имеет каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР, и теперь ожидает ответа от северокорейской стороны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил на регулярном брифинге глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Мы считаем, что дипломатия является самым эффективным путем <...> достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил он. "Мы ясно дали КНДР понять, что не имеем враждебных намерений по отношению к стране и готовы к дипломатическому взаимодействию с ней, - добавил Прайс. - Мы ясно дали это понять в серии заявлений и теперь ждем ответа".

Представителю внешнеполитического ведомства также был задан вопрос о том, возможна ли встреча представителей США и КНДР на 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется в Глазго 31 октября. Прайс отметил, что "не знает о каких-либо планах" проведения таких контактов.