Названы игнорирующие глобальную катастрофу компании

Фонд Сhanging Markets Foundation составил рейтинг производителей мяса и молочных продуктов, наиболее безразличных к проблеме выброса метана и глобального потепления, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В фонде напомнили, что сельскохозяйственный сектор является одним из основных источников выбросов метана. На коровий и козий навоз приходится 32 процента от общих выбросов метана. Худшими мясными и молочными корпорациями назвали французские компании Groupe Bigard и Lactalis и японскую Itoham. Лучшими в рейтинге стали Nestle, Danone и Fonterra, однако даже они делают недостаточно, игнорируя приближение глобальной катастрофы.

По результатам исследования, все 20 крупнейших мясных и молочных производителей получили низкие баллы за свои действия по сокращению выбросов метана. Ни у одной из компаний нет конкретного плана по достижению цели. Более половины компаний сообщили, что финансируют меры по сокращению выбросов метана, но не раскрыли размеры трат. Авторы отчета обвинили компании в бездействии и призвали ускорить принятие способов для борьбы с глобальным потеплением за счет технических мер и сокращения животноводства.