Чикаго предсказали исчезновение

Город Чикаго, один из крупнейших в США по населению, оказался под угрозой исчезновения. Опасность увидели в самых обильных осадках за последние пять лет, их связали с изменением климата, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Частые осадки и засуха в настоящее время вызывают резкие колебания уровня воды местной одноименной реки Чикаго и озера Мичиган. Это наносит серьезный ущерб городу. В Чикаго была создана ливневая система на случай затопления - шлюзы, которые помогают контролировать уровень воды в озере и реке, когда он поднимается слишком высоко. Однако осадки были настолько сильными, что впервые эта система не сработала. Зимой 2020 года уровень воды в озере Мичиган достиг рекордного уровня на фоне интенсивных дождей. В результате этого образовавшиеся волны затопили местную автомагистраль и здания в городе вплоть до третьего этажа. Река Чикаго также повредила центр города, происходило аварийное отключения электричества.

Эксперты отмечают, что эти события были не случайным стихийным бедствием. Изменение климата вызывает все более сильные дожди, которые в будущем приведут к еще более разрушительным последствиям для Чикаго. "Самый большой риск заключается в том, что изменения климата повлияют на уровень воды, с которым уже не справится инфраструктура города, его береговые линии и дома", - заявил доцент Школы окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета Дрю Гроунволд. По его словам, опасность из-за резкого повышения и понижения уровня воды угрожает также другим городам вокруг озера. Всего за семь лет до шторма в 2020 году уровень воды в озере Мичиган достиг рекордно низкого уровня из-за продолжительной засухи. Тогда это стало угрозой для водоснабжения Чикаго и судоходства, которое имеет огромное значение для экономики Среднего Запада США.

После наводнения 2020 года инженерный корпус армии США начал укреплять береговую линию Чикаго в рамках проекта стоимостью в 500 миллионов долларов. Он также предполагает оценку будущих условий с учетом изменения климата. Кроме этого, в городе начали высаживать десятки тысяч деревьев, чья листва может стать дополнительной защитой от обильных осадков. В Чикаго также призывают сократить выбросы углекислого газа, потому что это единственное реальное решение на местном уровне для борьбы с глобальным потеплением. "Экономика Среднего Запада США полностью зависит от воды. Нам действительно нужно уделять больше внимания будущему этой области и тому, как мы собираемся улучшить инфраструктуру города, чтобы справиться с изменениями климата", - отметил Гроунволд.