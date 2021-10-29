Число беженцев из-за конфликтов в мире достигло рекордных 48 млн

Cпецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари заявила, что число беженцев из-за в вооруженных конфликтов достигло рекордного уровня. Выступая в Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации, она указала, что перемещенные лица насчитывают 48 млн человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хименес-Дамари отметила, что это является наивысшим показателем, когда-либо регистрированным.

"В условиях усложняющегося характера вооруженных конфликтов и повсеместного насилия становится все труднее обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права и прав человека", - указала спецдокладчик в ходе своего выступления.

Хименес-Дамари добавила, что конфликты в разных частях мира также могут усугубляться стихийными бедствиями.