Маск раскритиковал предложенный в США «налог на миллиардеров»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подверг критике новый план налогообложения для миллиардеров, который демократы предложили в Конгрессе США. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из пользователей соцсети увидел угрозу в данной инициативе. По его словам, в дальнейшем новые правила могут затронуть и обычных людей.

Маск согласился с тем, что так и будет.

"Именно. В конце концов, у них закончатся деньги других людей, и тогда они придут за вами", - заявил он.

На этой неделе Маск стал самым богатым человеком в истории. Это произошло на фоне сделки Tesla с Hertz Global Holdings по закупке электромобилей. Состояние предпринимателя приближается к отметке в $300 млрд. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, богатство Маска в настоящее время оценивается в $292 млрд.