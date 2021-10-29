В Сербии показали зенитную установку с российскими ракетами

Новую зенитную установку МТУ-4 показали в Сербии. Разработка Военно-технического института Министерства обороны Сербии может использовать зенитные ракеты комплексов "Игла" и "Стрела-2МА". Об этом сообщает "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Установка может одновременно использовать четыре направляющих с зенитными ракетами. Прицельный комплекс с тепловизионным каналом дает возможность обнаруживать цели в любое время суток. Также МТУ-4 оснастили комплексом, который позволяет распознавать принадлежность летательного аппарата.

Подвижность зенитной установки обеспечивает легкий внедорожник Zastava NTV. В машине находится система навигации, радиостанция и боекомплект. Издание отмечает, что МТУ-4 позволяет поражать самолеты, вертолеты и беспилотники противника.

В материале подчеркнули схожесть сербской разработки с российской опорно-пусковой установкой "Джигит", которая получила две направляющих для установки зенитных ракет. "Джигит" позволяет вести залповый огонь ракетами комплексов "Игла" и "Игла-1".