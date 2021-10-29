Мировые лидеры защитят окружающую среду с помощью Lego

Компания Lego создала набор инструкций по защите окружающей среды для мировых лидеров, аналогичный тем, что прилагаются к конструкторам компании, сообщает издание Axios, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Политики получат инструкции на предстоящем климатическом саммите COP26, который состоится на этой неделе.

Компания составила инструкцию в рамках исследования под названием "Построить изменение" (Build the change). В ходе работы представители Lego опросили мнение 6 тыс. детей от 8 до 18 лет об окружающей среде, а также выслушали их предложения, как ее защитить.

Буклет с инструкциями будет доступен на официальных аккаунтах компании в социальных сетях.