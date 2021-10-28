https://news.day.az/world/1396910.html Трамваи столкнулись в Петербурге из-за сердечного приступа у водителя - ВИДЕО
Трамваи столкнулись в Петербурге из-за сердечного приступа у водителя - ВИДЕО
ДТП с двумя трамваями в Санкт-Петербурге случилось из-за сердечного приступа у одного из водителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел утром 28 октября на Бухарестской улице.
Столкнулись два трамвая 25 и 43 маршрутов.
На месте ДТП находятся экстренные службы.
"Пострадавшим оказывается медицинская помощь, по предварительным данным, речь идет о легких травмах и ушибах. Причину случая будет выяснять специальная комиссия. Горэлектротранс заинтересован в оперативном и предметном расследовании обстоятельств ДТП", - сообщили в Горэлектротрансе Петербурга.
По последним данным, в ДТП пострадали 13 человек.
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