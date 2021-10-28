Общее число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ, передает Day.Az.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 5 002 643 летальных исхода из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией, что сопоставимо с населением Рима и Парижа вместе взятых. Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 245 млн человек.

О первой смерти стало известно 11 января 2020 года. Миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября, два - менее чем через четыре месяца, 15 января 2021 года. Отметка в 3 млн была преодолена еще через три месяца, 4 млн были зарегистрированы 6 июля.

Летальность новой инфекции составляет 2,03%, показатель не поднимается выше 3% уже почти год.