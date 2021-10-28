Огромный караван из примерно 3000 мигрантов продолжает идти в США

Огромный караван из примерно 3000 мигрантов продолжает идти в Соединенные Штаты Америки.

Толпы мигрантов со всех концов мира прибывают на территорию США, зная, что при нынешней администрации их не выдворят из страны, сообщает Fox News, передает Day.Az.

Исполнение иммиграционных законов в США фактически приостановлено, а вместо стены на границе Байден возвёл стену вокруг своей дачи - за счёт налогоплательщиков.