Леопард напал на сотрудника компании-производителя вакцин

На жителя индийского города Пуна, штат Махараштра, делавшего утреннюю зарядку, напал леопард. Об этом сообщает издание Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нападение произошло, когда 45-летний Самбхаджи Бабан Атоль, сотрудник индийского производителя вакцин, фармацевтической компании SII, занимался физкультурой на улице. Хищник прыгнул на мужчину сзади, но его знакомый сумел прогнать животное и поднял тревогу. У пострадавшего остались раны на левой ноге, спине и груди.

Совместная операция полиции и департамента лесного хозяйства продолжалась до позднего вечера и закончилась поимкой леопарда. Хищника отправили в центр спасения диких животных. Позднее его планируют отвезти в безопасное место и отпустить на волю.

Представитель департамента лесного хозяйства пояснил, что за кампусом SII располагаются поля, где растет тростниковый сахар. По всей видимости, леопард прибежал либо оттуда, либо из близлежащего леса.