Леопард напал на сотрудника компании-производителя вакцин
На жителя индийского города Пуна, штат Махараштра, делавшего утреннюю зарядку, напал леопард. Об этом сообщает издание Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Нападение произошло, когда 45-летний Самбхаджи Бабан Атоль, сотрудник индийского производителя вакцин, фармацевтической компании SII, занимался физкультурой на улице. Хищник прыгнул на мужчину сзади, но его знакомый сумел прогнать животное и поднял тревогу. У пострадавшего остались раны на левой ноге, спине и груди.
Совместная операция полиции и департамента лесного хозяйства продолжалась до позднего вечера и закончилась поимкой леопарда. Хищника отправили в центр спасения диких животных. Позднее его планируют отвезти в безопасное место и отпустить на волю.
Представитель департамента лесного хозяйства пояснил, что за кампусом SII располагаются поля, где растет тростниковый сахар. По всей видимости, леопард прибежал либо оттуда, либо из близлежащего леса.
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