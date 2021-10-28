В Нидерландах судят человека, продававшего желающим яд для эвтаназии

В Нидерландах судят местного жителя, который в течение нескольких лет продавал людям порошок для самоубийства. Предположительно он мог способствовать смерти почти 700 людей, сообщает Nos.nl, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что гражданин Алекс С. предлагал через интернет наркотические препараты с 2018 по июнь 2021 года. По данным следствия, мужчина поставлял порошок всем желающим, заверяя в его эффективности. Он использовал службу обмена сообщениями Telegram и сервис зашифрованной электронной почты.

По данным следствия, мужчина не задавал никаких вопросов своим клиентам. Заинтересованные лица могли отправить продавцу 20 евро или забрать продукт в Эйндховене. Позже подозреваемый поднял цену до 30 евро.

В прокуратуре отметили, что 33 человек, купивших у преступника наркотик, уже нет в живых. Он мог продать смертоносное лекарство почти семистам человек, полагают следователи.

В дополнение к порошку для самоубийства, также известному как препарат X, он продавал противорвотное средство домперидон, которое можно приобрести только по рецепту врача. В общей сложности он мог заработать 55 тыс. евро.

Алекс С. был задержан в июле. Его подозревают в нарушении Закона о лекарственных средствах и в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Как выяснилось, С. является членом Coöperatie Laatste Wil (CLW), организации, которая выступает за самоопределение в вопросе собственной жизни или смерти. До августа организация проводила собрания в Северном Брабанте, но они были прекращены после ареста С.

Подозреваемый пообещал больше не заниматься продажами запрещенных лекарств после освобождения. Приговор суда ему разрешили ожидать на свободе при определенных условиях. Помимо прочего, он должен лечиться в психбольнице GGZ и не иметь контактов с другими подозреваемыми.