Британки массово бойкотируют ночные клубы из-за случаев подмешивания наркотиков

Движение Girls in Night провело бойкот баров и ночных заведений в Бристоле, Ноттингеме, Манчестере и других сорока британских городах после участившихся случаев подмешивания женщинам наркотических веществ в напитки (спайкинга). Об этом сообщило издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо бойкота баров, активисты запустили кампанию в Instagram по привлечению внимания к этой проблеме, из-за которой многие девушки были в результате спайкинга изнасилованы, а некоторые стали инвалидами.

"Обычно в среду на вечеринки в наши студенческие бары выходят более 3000 человек, а сейчас было продано всего лишь 60 билетов. Мы очень рады, что люди действительно относятся к этому серьезно. С одной стороны, мы хотим солидарно выступить с прошлыми, настоящими и будущими жертвами спайкинга, а с другой стороны - выступить против хозяев заведений ночной жизни и организаторов мероприятий - сказав, что они действительно проявляют мало усилий". - сообщила Петра Мирошевич-Сорго, одна из организаторов кампании.

Полиция отмечает, что лишь за сентябрь и октябрь 2021 года было уже зафиксировано как минимум 198 случаев подмешивания злоумышленниками сильнодействующих и наркотических веществ в алкоголь.