Афганские строители призвали Всемирный банк заплатить за выполненные проекты

Владельцы и представители порядка 120 афганских строительных компаний обратились в четверг к Всемирному банку (ВБ) с требованием заплатить за выполненные работы. Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, группа строителей озвучила свои претензии к финансовой организации во время митинга, организованного в четверг утром в Кабуле перед офисом Миссии ООН по содействию Афганистану. Согласно утверждениям предпринимателей, их фирмы заключили контракты с ВБ, реализовали проекты, но оплата за выполненные работы не поступила. Подробности телеканал не приводит.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. После того как 15 августа радикалы без боя вошли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, вашингтонская администрация заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и ВБ тоже прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около $9,5 млрд.