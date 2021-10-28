В Испании запретят ориентированную на детей рекламу сладостей

Правительство Испании намерено запретить рекламу неполезных продуктов питания, ориентированную на детское население. Об этом сообщило в четверг министерство потребления королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство будет регулировать рекламу пищевых продуктов, вредных для здоровья несовершеннолетних, для защиты их интересов от интересов [предприятий] пищевой промышленности, - говорится в публикации ведомства в Twitter. - В Испании каждый третий мальчик и девочка страдает избыточным весом или ожирением. Реклама - одна из причин этой цифры".

"Новая норма, продвигаемая правительством, ограничит рекламу кондитерских изделий, мороженого, соков или энергетических напитков, ориентированную на детей младше 16 лет, - уточнили в министерстве. - Также нельзя будет рекламировать напитки, закуски и соусы с добавлением сахара или приготовленные с содержанием более 225 ккал на 100 г".

Как передает агентство EFE, власти запретят рекламировать подобную продукцию на телевидении, в СМИ и социальных сетях. Ожидается, что решение правительства может вступить в силу в будущем году.