ООН не хватает денег для помощи Афганистану

Организация Объединенных Наций (ООН) испытывает острую нехватку финансов, чтобы доставить гуманитарную помощь миллионам людей в Афганистане, которые находятся на грани голода, приводит слова представителя ООН агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника агентства, Организация работает над разными вариантами, которые помогут стабилизировать "разрушающуюся" экономику Афганистана.

Представитель ООН подчеркивает, что в сложившейся ситуации необходимы политические решения. По информации агентства, чиновник имел ввиду смягчение санкций, а также снятие ареста с афганских активов на миллиарды долларов, которые хранятся за рубежом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Международный валютный фонд (МВФ) согласовать механизмы для доставки денег в Афганистан на фоне кризиса ликвидности в стране. МВФ ранее заблокировал талибам (организация запрещена в России) доступ к дотациям на сумму около $440 млн.

Более половины населения Афганистана (почти 30 млн человек из 39 млн) с ноября 2021 по март 2022 года могут столкнуться с чрезвычайным уровнем нехватки продовольствия. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и Всемирной продовольственной программы ООН.