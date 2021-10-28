Великобритания отреагировала на задержание Францией британского траулера

Глава МВД Великобритании Прити Патель выразила разочарование в связи с задержанием британского траулера в территориальных водах Франции властями Пятой Республики. О ее реакции написал Sputnik.International, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Патель, ассоциация South West Fish Producers Organization (SWFPO), представляющая интересы британских рыбаков, выполнила условия таможенного договора (TCA) с Европейским Союзом (ЕС) и внесла траулер в список судов, имеющих право на ловлю рыбы в территориальных водах Франции.

В SWFPO сообщили, что траулер по неизвестной причине пропал из списка непосредственно перед задержанием. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются с Организацией по управлению морской средой Евросоюза.

О захвате рыболовецкого судна в территориальных водах Франции стало известно утром 28 октября. По информации французских властей на траулере не нашлось нужных документов, разрешающих рыбную ловлю в этом районе. Ситуация произошла в проливе Ла-Манш близ города Гавр.