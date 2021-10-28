https://news.day.az/world/1397006.html Турция планирует две военные операции в Сирии
Турция планирует две военные операции в Сирии
Армия Турции планирует две операции в Сирии - в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, передает источник в сирийской оппозиции, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам источника, армия приведена в полную боевую готовность в связи с предстоящей военной операцией. В связи с этим вооруженные формирования были разделены на нескольких направлениях в провинции Идлиб, а также в поселениях на севере провинции Алеппо.
На северо-востоке Сирии планируется сопротивление против арабо-курдской армии, добавил источник.
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