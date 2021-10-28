Турция планирует две военные операции в Сирии

Армия Турции планирует две операции в Сирии - в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, передает источник в сирийской оппозиции, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, армия приведена в полную боевую готовность в связи с предстоящей военной операцией. В связи с этим вооруженные формирования были разделены на нескольких направлениях в провинции Идлиб, а также в поселениях на севере провинции Алеппо.

На северо-востоке Сирии планируется сопротивление против арабо-курдской армии, добавил источник.