Тесты на COVID стали причиной гибели редких лягушек в зоопарке

Девять лягушек в зоопарке Мельбурна, Австралия, погибли из-за того, что смотрители не смогли выйти на работу, пишет издание Daily Mail. Сотрудники вынуждены были оставаться дома в ожидании результатов теста на COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, девять из 24 австралийских лягушек погибли из-за низкого уровня влажности в среде их обитания - этот параметр некому было контролировать.

"Сотрудники-смотрители не могли выйти на работу, ожидая результаты тестов на COVID-19. Это стало способствующим фактором, приведшим к смерти лягушек", - говорится в отчете.

Оставшиеся в живых земноводные уже перенесены в безопасные для них условия.

Кроме того, в настоящее время проводится расследование смерти от обезвоживания горного карликового опоссума в Хилсвилльском заповеднике. Из-за пандемии коронавируса зоопарки в Австралии были закрыты для публики впервые за свою 158-летнюю историю в общей сложности на 130 дней.

Ранее самка носорога из зоопарка в Нидерландах утонула в бассейне. Инцидент произошел после того, как к ней подселили слишком назойливого самца.