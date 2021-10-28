Киргизия закупит турецкие беспилотники Bayraktar для защиты границ

Киргизия закупит ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar ТB2 для защиты своих южных границ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сведениям источника в киргизских силовых структурах, аппараты поступят на вооружение пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), их планируют направить, в частности, на охрану границы в южных областях республики.

На прошлой неделе вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что республика планирует купить турецкие ударные беспилотники Bayraktar и российские разведывательные беспилотники "Орлан 10Е". Он отметил, что киргизские военнослужащие проходят обучение в Турции.

Киргизия станет первой страной Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), закупившей Bayraktar.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что впервые применили Bayraktar в боевых действиях на Донбассе.

Bayraktar - ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Комплекс "Орлан-10Е" предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей.