Киргизия закупит турецкие беспилотники Bayraktar для защиты границ
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Киргизия закупит ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar ТB2 для защиты своих южных границ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сведениям источника в киргизских силовых структурах, аппараты поступят на вооружение пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), их планируют направить, в частности, на охрану границы в южных областях республики.

На прошлой неделе вице-премьер Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что республика планирует купить турецкие ударные беспилотники Bayraktar и российские разведывательные беспилотники "Орлан 10Е". Он отметил, что киргизские военнослужащие проходят обучение в Турции.

Киргизия станет первой страной Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), закупившей Bayraktar.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что впервые применили Bayraktar в боевых действиях на Донбассе.

Bayraktar - ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Комплекс "Орлан-10Е" предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей.