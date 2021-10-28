https://news.day.az/world/1397099.html Газ в Европе вновь подешевел - ИТОГИ ТОРГОВ
Газ в Европе вновь подешевел - ИТОГИ ТОРГОВ
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 19:42 (GMT+4) снизилась до отметки $897,8 за 1 тыс. куб. м, или €74,88 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее падение цены за день составило почти 14%.
27 октября биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1040 за тыс. куб. м.
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