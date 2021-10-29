Северная Корея спасется от голода с помощью мяса черных лебедей

Северная Корея намерена спастись от голода с помощью мяса черных лебедей, которых в промышленных масштабах начали разводить на одной из крупнейших ферм Kwangpho Duck на востоке страны, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти КНДР надеются, что промышленное разведение черного лебедя улучшит уровень жизни людей и спасет их от голода. Чиновники говорят, что мясо птиц "обладает лечебными свойствами" и "приятно на вкус". Газета приводит слова представителя министерства сельского хозяйства Северной Кореи, который сообщил, что мясо черного лебедя содержит "больше белка, чем любое другое", а также "легче переваривается и обладает противораковыми свойствами".

Северная Корея задумалась о промышленном разведении черных лебедей еще весной 2019 года. Окончательно КНДР пришла к такому решению после того, как ее лидер Ким Чен Ын предупредил своих граждан о том, что им придется меньше есть до 2025 года, когда страна откроет границы с Китаем. Северокорейцы начали жаловаться, что из-за дефицита еды им будет сложно пережить одну зиму, не говоря уже о нескольких годах.

КНДР закрыла границу с Китаем в январе 2020 года, чтобы не допустить распространение коронавируса. Изоляция страны оказала серьезное влияние на экономику: цены на товары резко выросли. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2021 году Северная Корея испытывает дефицит примерно 860 тонн продовольствия. Правительство КНДР винит в нехватке еды веденные против них санкции, стихийные бедствия и пандемию коронавируса.