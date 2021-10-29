Неизвестные убили журналиста на юге Мексики

Журналист Фреди Лопес Аревало был убит неизвестными преступниками в штате Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщила в четверг вечером на своем сайте радиостанция Fórmula, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нападение на Аревало было совершено в муниципалитете Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Журналиста застрелили, когда он выходил из автомобиля рядом со своим домом. Глава муниципалитета Мариано Диас Очоа на своей странице в Facebook подтвердил информацию о гибели Аревало и призвал прокуратуру региона немедленно приступить к расследованию этого преступления. Сведений о возможных причинах покушения обнародовано не было.

С декабря 2018 года, когда к власти пришло правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, в Мексике были убиты более 40 сотрудников различных СМИ. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, подавляющее большинство правонарушений, совершаемых в отношении работающих в латиноамериканской стране журналистов, остаются безнаказанными.