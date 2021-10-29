В Судане продолжает расти число жертв столкновений

В Судане за четыре дня столкновений между солдатами и протестующими против военного переворота погибли уже не менее 11 человек. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 29 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против захвата власти генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Очевидцы говорят, что ночью в протестующих в Бахре через реку от столицы Хартума военные стреляли боевыми и резиновыми пулями.

Напомним, утром в понедельник, 25 октября, стало известно, что в Судане военные арестовали премьер-министра и четырех министров. В Хартуме полностью отключены мобильная связь и интернет, отсутствует и стационарная телефонная связь. МИД призвал украинцев не ездить в Судан.