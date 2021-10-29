США направят Афганистану гумпомощь почти на $150 млн

США предоставят еще $144 млн на борьбу с гуманитарным кризисом в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 29 октября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Общая сумма выделенных Штатами средств для Афганистана и афганских беженцев в 2021 году достигнет $474 млн.

"Это крупнейшая сумма поддержки среди всех стран", - сказано в сообщении.

Деньги передадут гуманитарным организациям. Средства пойдут на медикаменты, снабжение едой и водой, а также всем необходимым нуждающихся афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

Напомним, что ЕС планирует в течение месяца открыть посольство в Афганистане. Посольство в Афганистане должно помочь Евросоюзу лоббировать защиту прав человека в стране и заставить талибов выполнить свои обязательства.

Также сообщалось, что в ООН учредили фонд экономической помощи Афганистану. В Афганистане почти все домохозяйства могут оказаться за чертой бедности уже к середине 2022 года.