Россия согласилась на полеты США в ее воздушном пространстве

Россия согласилась увеличить число полетов американских авиаперевозчиков в ее воздушном пространстве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Государственного департамента США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ведомстве подтвердили получение письма от авиакомпаний США и заявили, что на прошлой неделе Москва согласилась на дополнительные рейсы. Их количество не уточняется.

В Госдепе подчеркнули, что продолжат взаимодействовать с российскими властями по вопросу перелетов.

О том, что крупнейшие авиаперевозчики США потребовали от Госдепа "немедленных действий", чтобы добиться дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве России, стало известно ранее 29 октября. Группа Airlines for America, объединяющая пассажирских и грузовых перевозчиков American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие 14 октября написали письмо с просьбой срочно вмешаться госсекретарю Энтони Блинкену.