В США построят гигантскую башню за $520 млн для накопления энергии

Фирма Energy Vault, разработчик башни с гравитационным накоплением энергии Evx, заключила с компанией DG Fuels сделку на $520 млн на поставку 1,6 ГВт-ч аккумулированной энергии для производства в США возобновляемого водорода и других видов топлива с помощью солнечной энергии, сообщает издание Business Wire, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Башня будет получать солнечную энергию от фотоэлектрических панелей, хранилище с гравитационным накоплением энергии будет при этом использоваться для ежедневного сглаживания уровня потребляемого электричества при производстве возобновляемого водорода, биогенного, синтетического авиационного и дизельного топлива. В частности, энергию башни планируют использовать для электролиза воды при производстве водорода и кислорода. Предполагается, что Energy Vault реализует сразу три проекта. Завершение строительства первой башни-хранилища на 500 МВт-ч энергии в Луизиане ожидается в середине 2022 года. Дополнительные проекты запланированы в Британской Колумбии и Огайо.

Конструкция Energy Vault включает в себя башню с шестью кранами, похожими на строительные и поднимающими композитные блоки с помощью электрических двигателей, работающих на солнечной энергии. Поднятые блоки накапливают потенциальную энергию, которая может быть использована при их последующем опускании. Башня управляется компьютерными системами, которые оптимизируют циклы зарядки и разрядки. По заявлению компании, продолжительность хранения энергии может составлять от 2 до 12 часов или же быть неограниченной. КПД башни на протяжении обоих циклов составляет 85%, а технический срок службы башен превышает 35 лет. Композитные блоки при этом можно изготавливать чрезвычайно дешево, используя выкопанный грунт со строительной площадки, отходы из шахт, угольную золу или даже стекловолокно от выведенных из эксплуатации ветряных турбин.