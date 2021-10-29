Шавкат Мирзиеев официально переизбран президентом Узбекистана

Действующий лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев одержал победу на выборах президента, набрав 80,12% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщил руководитель ЦИК Зайниддин Низамходжаев, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

"Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан постановила считать Мирзиеева Шавката Миромоновича избранным на должность президента Республики Узбекистан, после подсчета всех бюллетеней он набрал 80,12% голосов", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что выборы президента Узбекистана состоялись 24 октября.