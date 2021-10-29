Акции канадской компании Meta взлетели на фоне новости о переименовании Facebook

Инвесторы по ошибке вложились в канадскую компанию вместо Facebook после новостей о переименовании американской фирмы, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вчера во время презентации Oculus Connect 2021, которая была посвящена созданию метавселенной, глава Facebook Марк Цукерберг объявил о ребрендинге. Теперь его компания называется Meta.

После этого акции одноименной фирмы из Канады по производству высокотехнологичных материалов подскочили вверх до 25%, а ее капитализация выросла до 1,5 млрд.

Глава компании Джордж Паликарас не упустил возможности прокомментировать случившееся и написал в своем Twitter-аккаунте: "Добро пожаловать во вселенную Мета!".