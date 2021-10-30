Китай испытал свой первый локомотив на водородных топливных элементах

Китай в пятницу осуществил пробный запуск своего первого гибридного локомотива на водородных топливных элементах. Как сообщило агентство Синьхуа, испытание прошло на железной дороге для транспортировки угля на северо-востоке Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этот железнодорожный путь соединяет угольную шахту Байиньхуа в автономном районе Внутренняя Монголия с портом Цзиньчжоу в провинции Ляонин. Его длина составляет 627 км. Введение в эксплуатацию нового локомотива сократит выбросы углерода примерно на 96 тыс. тонн в год.

Конструкционная скорость локомотива - 80 км в час. При полной заправке топливом он может работать непрерывно в течение суток. Его максимальная тяговая нагрузка на прямых дорогах достигает 5 тыс. тонн.

Локомотив имеет широкие рыночные перспективы для использования на крупных заводах, шахтах и портах, уточняет агентство.