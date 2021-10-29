Израиль назвал сроки выхода на нулевые показатели выбросов углерода

Израиль намерен добиться нулевых выбросов углерода к 2050 году, заявил глава правительства страны Нафтали Беннет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, достижение цели потребует от всех отраслей экономики - энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и утилизации отходов - принятия широкого спектра мер по сокращению выбросов.

В заявлении также отмечено, что в июле 2021 года "правительство [Израиля] приняло резолюцию о важности достижения этой цели", а "на последнем заседании утвердило климатический пакет, включающий прецедентные решения по преодолению климатического кризиса".

31 октября Беннет вылетит в Глазго, где будет участвовать в конференции ООН по вопросам борьбы с глобальным изменением климата.