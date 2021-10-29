Северный поток-2 заполнят газом до конца года

Первая нитка газопровода Северный поток-2 уже заполнена техническим газом, а вторая будет заполнена до конца года. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил Альфред Штерна - глава австрийской OMV, которая является инвестором проекта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", - сказал он.

В России ожидают, что сертификация СП-2 завершится до 8 января, но в США считают, что процесс может затянуться до весны 2022 года.

В частности, затянуть сертификацию газопровода может участие в процессе Нафтогаза и Оператора ГТС Украины.