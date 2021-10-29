https://news.day.az/world/1397349.html В Португалии бастуют медработники - ВИДЕО
В Португалии бастуют медработники - ВИДЕО
Около 200 медицинских работников устроили акцию протеста у здания португальского парламента в Лиссабоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, они требуют улучшения условия труда, выплаты премий работающим в "красных зонах" с заражёнными COVID-19, а также интеграции в систему здравоохранения страны медперсонала и врачей, которые трудятся на договорной основе.
Пятничная демонстрация проходит в преддверии общенациональной забастовки сотрудников медучреждений, организованной профсоюзами и намеченной на 3 и 4 ноября.
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