https://news.day.az/world/1397351.html Горы мусора на улицах Нью-Йорка - ВИДЕО
Горы мусора на улицах Нью-Йорка - ВИДЕО
Горы мусора на улицах в Бруклина и Стейтен-Айленда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Нью-Йоркские коммунальщики не торопятся ликвидировать свалки в знак протеста против распоряжения мэра Билла де Блазио об обязательной вакцинации от коронавируса.
Оно распространяется на всех госслужащих, которые должны получить хотя бы одну дозу вакцины до вечера пятницы. В противном случае, их отстранят от работы. Профсоюзы сотрудников полиции, пожарных и городских служб требуют отменить постановление.
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