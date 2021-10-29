Маск разбогател на $50 млрд за четыре дня

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние на 50 млрд долларов всего за четыре дня, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, 25 октября его состояние оценивалось в 252 млрд, а 29 октября выросло до 302 млрд, что является абсолютным мировым рекордом.

С начала года состояние бизнесмена выросло на 132 млрд долл.

Его состояние растет на фоне подорожания акций Tesla, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов.