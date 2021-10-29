Смертельное ДТП в России попало на видео

Момент смертельного ДТП с тремя погибшими в Тверской области попал на видео регистратора автомобиля одного из свидетелей происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на нем видно, что 21-летняя девушка за рулём Lada Granta вылетела на встречку, и на полном ходу автомобиль столкнулся с ВАЗ-2107. ДТП произошло на 192-м километре трассы М-9 "Балтия".

В результате ДТП погибли оба водителя автомобилей и пассажир ВАЗ-2107, двое человек госпитализированы.

Предварительно, виновницей ДТП является девушка за рулем Lada Granta. Причины и обстоятельства аварии выясняются.