https://news.day.az/world/1397384.html Смертельное ДТП в России попало на видео
Смертельное ДТП в России попало на видео
Момент смертельного ДТП с тремя погибшими в Тверской области попал на видео регистратора автомобиля одного из свидетелей происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на нем видно, что 21-летняя девушка за рулём Lada Granta вылетела на встречку, и на полном ходу автомобиль столкнулся с ВАЗ-2107. ДТП произошло на 192-м километре трассы М-9 "Балтия".
В результате ДТП погибли оба водителя автомобилей и пассажир ВАЗ-2107, двое человек госпитализированы.
Предварительно, виновницей ДТП является девушка за рулем Lada Granta. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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