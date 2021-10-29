Около 6 млн жителей Китая оказались в зоне локдауна из-за вспышки COVID

Примерно 6 млн жителей КНР, включая 4 млн в городе Ланьчжоу (провинция Ганьсу), попали в режим изоляции в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным СМИ, за минувшие сутки в стране выявили 48 случаев заболевания, а за минувшую неделю - менее 250.

Власти предпринимают меры по сдерживанию распространения заболевания: так, десятки тысяч жителей Пекина были помещены на карантин. Население призвали отменить свадебные церемонии, проводить похороны быстро, не организовывать банкеты и массовые собрания.

Также отменили половину авиарейсов в двух основных аэропортах Пекина - "Шоуду" и "Дасин", отмечают СМИ.

Накануне власти остановили два высокоскоростных поезда, шедших в Пекин, и отправили тестироваться на вирус более 450 пассажиров, после того как были зафиксированы контакты работников поездных бригад с людьми, инфицированными COVID-19.

Администрация Харбина - столицы пограничной с РФ провинции Хэйлунцзян - предостерегла около 10 млн горожан от поездок за рубеж и приостановила треть рейсов в городском аэропорту.