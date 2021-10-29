В Европе пресекли деятельность хакерской сети после двух лет расследований

Правоохранительные органы ряда стран Европы в пятницу заявили, что остановили деятельность хакерской группировки, которая совершала кибератаки на крупные компании в десятках стран с требованием выкупа, сообщают западные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Известно, что эти киберпреступники направляли свою деятельность на крупные корпорации, эффективно приостанавливая их деятельность", - приводят СМИ выдержки из заявления Европола - полицейской службы ЕС.

По его данным, деятельность группировки пресекли после двух лет расследования. Как заявили в Европоле, участники хакерской сети могли проникать в IT-системы компаний при помощи фишинговых писем и других способов, а затем блокировать документы и требовать выкуп за ключ расшифровки. В службе отметили, что около 1,8 тыс. организаций в 71 стране пострадали от кибератак этой хакерской сети.

Кроме того, в службе заявили, что в ходе рейдов на этой неделе в Украине и Швейцарии выявили 12 подозреваемых в участии в этих киберпреступлениях. Полиция в ходе обысков также изъяла более $50 тыс. наличными и пять дорогих автомобилей.