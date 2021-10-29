Байден и Папа Римский в Ватикане обсудили пандемию и климатический кризис

Президент США Джо Байден и Папа Римский Франциск в пятницу на встрече в Ватикане затронули темы борьбы с пандемией и преодоления климатического кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он [Байден] дал высокую оценку лидерству Папы Римского Франциска в борьбе с климатическим кризисом, а также его активной поддержке обеспечения прекращения пандемии для всех за счет распределения вакцин и равномерного восстановления мировой экономики", - говорится в сообщении.