США перенесли запуск украинского спутника

Отправку украинского спутника дистанционного зондирования Земли "Січ-2-30" отложили на начало 2022 года. Об этом сообщило информационно-консалтинговое агентство Defence Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что разработку специалистов КБ "Южное" должны были доставить посредством ракеты Falcon 9 Block 5. Но SpaceX опубликовал информацию о переносе старта на 10 января.

Спутник весит 180 килограммов и сделан на базе египетского EgyptSat-1, созданного украинскими специалистами по заказу Египта. Его задачей является создание снимков Земли в инфракрасном и видимом диапазонах.