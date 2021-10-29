Франция захотела перезапустить сотрудничество с США после скандала с AUKUS

Франция намерена перезапустить сотрудничество с США и восстановить отношения, подорванные после скандала с оборонным партнерством AUKUS, заключенным между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами. Об этом в эфире телеканала BFM заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам чиновника, Париж захотел наладить контакты с Вашингтоном, так как страны участвуют в решении важнейших международных задач. "Мы с американцами вовлечены в решение вопросов, которые являются ключевыми для планеты, например, климат, борьба с терроризмом в Сахеле", - отметил Атталь.

Французский представитель счел необходимым указать, что восстановить доверие между государствами будет непросто. "Путь будет долгим и требовательным", - добавил чиновник.