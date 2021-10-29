Японцы увидели пользу в разрушительных тайфунах

Японский стартап Challenergy увидел пользу для энергосистемы в использовании разрушительной стихии. Компания разработала турбину, которая не только устойчива к тайфунам, но и может получать из них электричество. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инициатива принадлежит основателю Challenergy Ацуши Симидзу (Atsushi Shimizu). Лопасти созданной им турбины, в отличие от обычных ветряков, имеют прямоугольную форму и крутятся по вертикальной, а не по горизонтальной оси - такая конструкция гораздо прочнее и позволяет эффективнее генерировать энергию из воздуха.

Основная мощность возобновляемой энергетики в Японии приходится на солнечные панели. Ветрогенераторы не пользуются в стране особой популярностью - их приходится отключать в экстремальных погодных условиях, чтобы резкие потоки воздуха не поломали лопасти. В условиях глобального потепления тайфуны участились. По данным метеорологов, ежегодно на Японию обрушиваются 26 ураганов и тропических штормов.

Новая экологическая политика Японии подразумевает, что к 2030 году страна удвоит выработку энергии из возобновляемых источников. На этом фоне энергокомпании осваивают новые площадки для установки генераторов. RWE Renewables и Kansai Electric Power решили построить турбины в прибрежных водах Японии, но не крепить их ко дну, а заставить держаться на поверхности воды. Первая плавучая ветряная электростанция мощностью 16,8 мегаватт появится рядом с городом Гото в префектуре Нагасаки.