Европейская страна обяжет крупнейшие компании спасать планету

Великобритания обяжет крупнейшие компании отчитываться о климатических рисках. Об этом сообщает министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной торговли. Заявление опубликовано на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 6 апреля 2022 года крупнейшие зарегистрированные в европейской стране компании должны будут раскрывать относящуюся к климату финансовую информацию. Бизнес будет предоставлять данные в соответствии с рекомендациями группы при Совете финансовой стабильности. Министерство видит в этих мерах необходимую гарантию того, что компании учитывают риски и возможности, с которыми они сталкиваются из-за изменения климата. Переход к более зеленой финансовой системе должен помочь спасению планеты, поэтому новые требования к компаниям были опубликованы за несколько дней до климатической конференции (COP26) в шотландском Глазго.

"Если Великобритания собирается выполнить свои амбициозные обязательства по нулевым выбросам к 2050 году, то нужно, чтобы наша процветающая финансовая система, включая крупнейшие предприятия и инвесторов, поставила в центр своей деятельности и принятия решений борьбу с изменением климата", - говорится в заявлении.

Соединенное королевство станет первой страной из "Большой двадцатки" (G20), которая выдвинет такие требования к бизнесу. В мае 2021 года влиятельная группа инвесторов призвала страны "Большой семерки" (G7) потребовать от компаний отчитываться о климатических рисках. Ассоциация инвестиций предложила государствам соблюдать единые стандарты, благодаря которым можно будет сравнить прогресс бизнеса в разных странах.

Европейский центральный банк тоже стремится обязать банки отчитываться о климатических рисках. Регулятор потребовал от финансовых организаций предоставить план того, как будут меняться их портфели до 2050 года. Также банкам придется проходить стресс-тесты в 2022 году, которые будут оценивать их готовность противостоять рискам, связанным с изменением климата.