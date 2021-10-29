Байден приехал в Ватикан в кортеже из 85 машин

Президент США Джо Байден проехал по улицам Рима на встречу с папой Римским Франциском в кортеже из 85 машин. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американский лидер прибыл на переговоры с папой Римским на служебном Cadillac по кличке The Beast ("Зверь"). Уточняется, что длинный кортеж был необходим Байдену и первой леди США Джилл Байден, поскольку из-за пандемии коронавируса итальянские власти разрешают находиться в одном автомобиле только трем лицам, не проживающим вместе.

Кроме того, из-за антикоронавирусных ограничений Ватикан отменил запланированную прямую телетрансляцию встречи Байдена с Франциском. На это пожаловались журналисты, аккредитованные в Белом доме и при Святом престоле.