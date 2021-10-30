Экономика США столкнулась с серьезными препятствиями

ВВП США вырос в третьем квартале всего на два процента в годовом выражении. Серьезными препятствиями для восстановления экономики стали новый штамм коронавируса, сбои в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и рост цен. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экономисты прогнозировали рост на уровне 2,7 процента, такие показатели третьего квартала стали самыми худшими с конца 2019 года. Страна также столкнулась с замедлением потребительских расходов. Хотя доходы американцев выросли на 47,8 миллиарда долларов благодаря более высокой заработной плате, располагаемый доход фактически упал на 0,7 процента (на 29,4 миллиарда долларов).

Американцы тратят меньше денег на товары, особенно на автомобили, а также на услуги, рестораны и отели страдают от этого больше всего. При этом объем сбережений населения снизился до 8,9 процента по сравнению с 10,5 процента во втором квартале. "Мы уверены, что четвертый квартал будет намного лучше", - сказал главный международный экономист ING Джеймс Найтли.